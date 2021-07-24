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Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti

Seren Serengil, denizin ortasında da tartışacak birini buldu. Ünlü sunucu, Göcek'te demirli teknesinin yanına yanaşan Maria Maksymenko ile tartıştı. Ağır hakaretler eden Seren Serengil, büyük tepki çekti. Maria Maksymenko, örnek kişiliğiyle seviliyor.

24.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 24.07.2021 07:00
Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti

Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, stresli günler geçiriyor.

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Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti

Sürekli girdiği polemiklerle adından söz ettiren sunucu, tatil için gittiği Göcek'te de boş durmadı.

Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti

Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan 50 yaşındaki sunucu, Çarşamba günü adeta denizi birbirine kattı.

Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti

Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenen Serengil, yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia edip, "İçip içip insanların teknesine çarpmak. Üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allah'tan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları" dedi.

Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti

HERKES ŞAŞTI
Serengil'in bahsettiği kişi Maria's Academy'nin kurucusu sosyetinin tanıdık simalarından Maria Maksymenko çıktı.