Seren Serengil kavgasız durmuyor! Maria Maksymenko ile tartıştı ağır hakaretler etti
Seren Serengil, denizin ortasında da tartışacak birini buldu. Ünlü sunucu, Göcek'te demirli teknesinin yanına yanaşan Maria Maksymenko ile tartıştı. Ağır hakaretler eden Seren Serengil, büyük tepki çekti. Maria Maksymenko, örnek kişiliğiyle seviliyor.
24.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 24.07.2021 07:00
Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenen Serengil, yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia edip, "İçip içip insanların teknesine çarpmak. Üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allah'tan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları" dedi.