Adriana Lima sahilden çırılçıplak poz verdi paylaştı sosyal medya alev aldı! Metin Hara'nın eski sevgilisi Adriana Lima...
Tüm Türkiye'nin önce 'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışmaya katılarak tanıdığı ve sonrasında yazar Metin Hara'yla aşk yaşayan Adriana Lima'nın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. 40 yaşındaki Brezilyalı model, çıplak poz verdi. İskelede ayın karşında fotoğraf çektiren Lima, kısa sürede gündem oldu. Adriana Lima'nın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
24.07.2021 09:09
- Son Güncelleme: 24.07.2021 09:09
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. 40 yaşındaki Brezilyalı model, çıplak poz verdi. İskelede ayın karşında fotoğraf çektiren Lima, kısa sürede gündem oldu.
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.