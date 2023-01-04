Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sünün son haline bakın! Mehmet Usta'yı gören tanıyamıyor: "Yaş aldıkça karizma da almanın örneği"
Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sünün son haline bakın! Mehmet Usta'yı gören tanıyamıyor, sosyal medyada ünlü oyuncu hakkında "Yaş aldıkça karizma da almanın örneği" yorumları yapılıyor. Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Mehtap Bayri gibi oyuncuların yer aldığı Ekmek Teknesi dizisi bir döneme imzasını atmıştı. Hafızalara kazınan replikleri ve karakterleriyle Ekmek Teknesi pek çok genç yeteneğe ön ayak olmuştu. 2002-2005 yılları arasında evlere misafir olan Ekmek Teknesi dizisinde Ölü' karakteri ile gönüllerde taht kuran Mehmet Usta'nın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
"YAŞ ALDIKÇA KARİZMA DA ALMANIN ÖRNEĞİ"
Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sünün son haline bakın! Mehmet Usta'yı gören tanıyamıyor.
Yönetmenliğini Osman Sınav, Sadullah Şentürk, Gürsel Ateş, Metin Günay'ın yaptığı, senaristliğini Raci Şaşmaz, Mehmet Turgut, Hasan Kaçan, Elif Aktuğ, Bahadır Özdener, Ömer Lütfi Mete'nin üstlendiği ve başrollerinde Hasan Kaçan, Savaş Dinçel, Esin Civangil, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Ahmet Yenilmez, Melike Güner, Eray Demirkol, Suna Pekuysal gibi isimlerin paylaştığı bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Ekmek Teknesi dizisi hala günümüzde büyük bir ilgi görüyor.
Atv'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı.
Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı.