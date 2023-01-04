Ekmek Teknesi'nin 'Ölü'sünün son haline bakın! Mehmet Usta'yı gören tanıyamıyor: "Yaş aldıkça karizma da almanın örneği"

Yönetmenliğini Osman Sınav, Sadullah Şentürk, Gürsel Ateş, Metin Günay'ın yaptığı, senaristliğini Raci Şaşmaz, Mehmet Turgut, Hasan Kaçan, Elif Aktuğ, Bahadır Özdener, Ömer Lütfi Mete'nin üstlendiği ve başrollerinde Hasan Kaçan, Savaş Dinçel, Esin Civangil, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Ahmet Yenilmez, Melike Güner, Eray Demirkol, Suna Pekuysal gibi isimlerin paylaştığı bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Ekmek Teknesi dizisi hala günümüzde büyük bir ilgi görüyor.