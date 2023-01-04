Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı: "Taytsız dönme geri" 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor
Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum ben görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı! 2023 Survivor başlıyor. Survivor 2023 sezonu ile ilgili araştırmalar başladı. Survivor'da bu yıl hangi ünlüler ve gönüllüler yarışacak merak konusu. Acun Ilıcalı'nın günden güne yeni isimleri açıkladığı Survivor 2023 kadrosu ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü, "Taytsız geri dönme" yorumları havada uçuştu. Peki, Survivor 2023'te kimler var ve ne zaman başlıyor? İşte detaylar ve çok konuşulan o kare...
04.01.2023 10:24 - Son Güncelleme: 04.01.2023 10:39
"TAYTSIZ DÖNME GERİ"
Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı. 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor...
Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve son günlerde tayt giymesi ile sık sık gündeme gelen Berdan Mardini Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Survivor'a gittiğini ifade eden Berdan Mardini'nin bu karelerine sosyal medyada, yorum yağdı. Bir takipçisinin, "Taytsız dönme geri" yorumu dikkat çekti.