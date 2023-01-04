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Haberler Magazin Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı: "Taytsız dönme geri" 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı: "Taytsız dönme geri" 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum ben görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı! 2023 Survivor başlıyor. Survivor 2023 sezonu ile ilgili araştırmalar başladı. Survivor'da bu yıl hangi ünlüler ve gönüllüler yarışacak merak konusu. Acun Ilıcalı'nın günden güne yeni isimleri açıkladığı Survivor 2023 kadrosu ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü, "Taytsız geri dönme" yorumları havada uçuştu. Peki, Survivor 2023'te kimler var ve ne zaman başlıyor? İşte detaylar ve çok konuşulan o kare...

04.01.2023 10:24 - Son Güncelleme: 04.01.2023 10:39
Berdan Mardini ’Survivor’a gidiyorum görüşürüz’ dedi o karelere yorum yağdı: Taytsız dönme geri 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

"TAYTSIZ DÖNME GERİ"

Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum görüşürüz' dedi o karelere yorum yağdı. 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berdan Mardini ’Survivor’a gidiyorum görüşürüz’ dedi o karelere yorum yağdı: Taytsız dönme geri 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve son günlerde tayt giymesi ile sık sık gündeme gelen Berdan Mardini Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Berdan Mardini ’Survivor’a gidiyorum görüşürüz’ dedi o karelere yorum yağdı: Taytsız dönme geri 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

Survivor'a gittiğini ifade eden Berdan Mardini'nin bu karelerine sosyal medyada, yorum yağdı. Bir takipçisinin, "Taytsız dönme geri" yorumu dikkat çekti.

Berdan Mardini ’Survivor’a gidiyorum görüşürüz’ dedi o karelere yorum yağdı: Taytsız dönme geri 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor...

Berdan Mardini ’Survivor’a gidiyorum görüşürüz’ dedi o karelere yorum yağdı: Taytsız dönme geri 2023 Survivor olay kadroyla başlıyor

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Survivor 2023 sezonu 15 Ocak 2023 Pazar akşamı başlayacak.

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