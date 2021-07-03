Seren Serengil hastane odasından paylaştı! Son hali ile hayranlarını korkutan sunucu yaşadığı pişmanlığı bakın nasıl anlattı
Seren Serengil hastane odasından paylaştı! Son hali hayranlarını korkuttu… Geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşen ünlü sunucu Seren Serengil, hastane odasından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Daha önce "kilo vermemi durduramıyoruz" açıklaması yapan ve günden düne eriyen ünlü sunucu, son paylaşımında yaşadığı pişmanlığı anlattı. İşte "Eskiye dön deseler koşa koşa dönerdim" diyen Seren Serengil'in o paylaşımı…
03.07.2021 18:32
- Son Güncelleme: 03.07.2021 18:32
Dumping sendromu ile savaşan ünlü sunucu Seren Serengil, 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başladı.
Geçen haftalarda hastaneye kaldırılan ve günden güne eriyen ünlü sunucu, hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla yaşadığı pişmanlığı anlattı.
70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımının altına düştüğü notla yaşadığı pişmanlığı şöyle anlattı: "Nasılsınız:) biz de 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle...
Nefret ederdim kilodan, hala da ederim... Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim.
Güzellik kime şans mutluluk getirmiş? Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uyaydık keşke...