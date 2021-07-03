Vav TV İzle

Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı… Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Ege tatilinden yaptığı paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Altuğ, siyah mayosu ile objektif karşısına geçti ve o kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile takipçilerinden tam not alan oyuncunun paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan tatil pozları…

03.07.2021 18:03 - Son Güncelleme: 03.07.2021 18:28
Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ailesi ve arkadaşlarıyla tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Tatil için Ege'yi tercih eden Altuğ, sosyal medya hesabında son yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Takipçileri, ünlü oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Altuğ için "Yıllara meydan okuyor", "Kim ne derse desin, sen her zaman en güzelsin", "Genç kızlara taş çıkarıyor" yorumları yapıldı.