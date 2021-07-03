Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı sosyal medya çalkalandı

Pınar Altuğ mayosunu giydi tatil pozunu verdi! Fit haliyle genç kızlara taş çıkardı… Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Ege tatilinden yaptığı paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Altuğ, siyah mayosu ile objektif karşısına geçti ve o kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile takipçilerinden tam not alan oyuncunun paylaşımı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Pınar Altuğ'un sosyal medyayı sallayan tatil pozları…

03.07.2021 18:03 - Son Güncelleme: 03.07.2021 18:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





