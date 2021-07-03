Burcu Esmersoy duştan paylaştı! Sınır tanımadı en özel görüntülerini yayınladı sosyal medya onu konuştu

Burcu Esmersoy duştan paylaştı! Sınır tanımadı… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Bikinili pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen sunucu, duş aldığı anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Esmersoy'un iddialı paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Burcu Esmersoy'un çok konuşulan o paylaşımı…

03.07.2021 19:31 - Son Güncelleme: 03.07.2021 19:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





