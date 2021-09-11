Seren Serengil dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı! Canlı yayın kazası yaşadı frikik verdi bir anda göğsü açılınca...
Seren Serengil dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya ile sunuculuğunu üstlendiği magazin programında talihsiz bir kaza yaşadı. Bugünkü yayında siyah derin göğüs dekolteli bir tulum tercih eden sunucunun bir anda göğsü açıldı. Fermuarlı tulumunun azizliğine uğrayan Serengil, göğsünün açıldığını fark etmedi. O anlar izleyicilerin dikkatinden kaçmayınca sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
11.09.2021 00:09
- Son Güncelleme: 11.09.2021 00:13
Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya ile sunuculuğunu üstlendiği magazin programında talihsiz bir kaza yaşadı.
O anlar anbean kayıt altına alınırken Seren Serengil'in verdiği frikik sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Seren Serengil'in bilerek frikik verdiğini savunarak 'Fermuarı bilerek aşağı çekti, programın başında kapalıydı', 'Konuşulmak için bilerek yaptı', ifadelerini kullandı.