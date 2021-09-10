Ramo'nun ve Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Esra Bilgiç yırtmaçlı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı
Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı elbisesi ile dikkat çeken oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Bilgiç'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
10.09.2021 23:08
- Son Güncelleme: 10.09.2021 23:08
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Bilgiç, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Takipçileri, Esra Bilgiç'e "Çok güzelsin", "Sana bayılıyorum", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumlarını yaptı.