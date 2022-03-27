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Haberler Magazin Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur'un Instagram'ındaki o detay dikkatlerden kaçmadı... Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra oyunculuğu bırakan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Merve Boluğur "Yine yaptı yapacağını" dedirtti.

27.03.2022 13:01 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:01
Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! Merve Boluğur'un Instagram paylaşımındaki o detay dikkatlerden kaçmadı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Instagram'ı aktif kullanan Merve Boluğur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Son olarak bu kareleri paylaşan Merve, yorumları kapattı.

Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Yırtık külotlu çorabıyla verdiği bu pozlarla dikkat çeken ve yorumları kapatan Merve kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Merve Boluğur yırtık külotlu çorabıyla olay oldu ardından iç çamaşırsız tulum giydi fermuarını açtı! O detay dikkatlerden kaçmadı

İlginç pozları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Merve'yi görenler, "Yine yaptı yapacağını" diyor...

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