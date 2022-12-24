Seren Serengil bir anda alıp başını çıkmış Bircan Bali ve Arto donup kalmıştı! Meğer kapışmışlar: "Basit kalitesiz insanlar" Söylemezsem Olmaz karıştı
Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki bir ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Tüm bunların ardından Serengil, Instagram hesabından öyle bir 'mobbing' paylaşımı yaptı ki, yapacağı hamle şimdiden merak konusu oldu. 3'lü arasında ipler fena halde gerildi. İşte detaylar...
24.12.2022 13:19 - Son Güncelleme: 24.12.2022 13:19
Moderatör koltuğunda Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun oturduğu Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir olay yaşanmış, Seren Serengil programı terk etmişti.
Her şeyin normal başladığı Söylemezsem Olmaz'ın açılışında Seren Serengil de vardı. Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna gitmişti.
Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Seren Serengil daha sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kovid testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.