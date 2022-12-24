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Haberler Magazin Burak Özçivit'ten doğum gününde 'cankuşu'yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: "Aşklarım" Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Burak Özçivit'ten doğum gününde 'cankuşu'yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: "Aşklarım" Kuruluş Osman'ın yıldızı...

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen ünlü çiftten Burak Özçivit, doğum gününde oğlu Karan'la paylaşım yaptı. Baba-oğulun paylaşımına karnı burnunda Fahriye Evcen'den de yorum gecikmedi. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı.

24.12.2022 12:21 - Son Güncelleme: 24.12.2022 12:21
Burak Özçivit’ten doğum gününde ’cankuşu’yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: Aşklarım Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

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Burak Özçivit’ten doğum gününde ’cankuşu’yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: Aşklarım Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Burak Özçivit’ten doğum gününde ’cankuşu’yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: Aşklarım Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan oyuncu çiftten geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesi geldi.

Burak Özçivit’ten doğum gününde ’cankuşu’yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: Aşklarım Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katılan Burak Özçivit 'Bebek 4,5 aylık oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin. İki erkekle uğraşacağız.' demişti.

Burak Özçivit’ten doğum gününde ’cankuşu’yla paylaşım! Karnı burnunda eşi Fahriye Evcen kayıtsız kalamadı: Aşklarım Kuruluş Osman’ın yıldızı...

Yakında ikinci kez baba olacak olan Burak Özçivit'in bugün doğum günü. 38 yaşına basan Burak Özçivit doğum gününde oğlu Karan ile sevgi dolu paylaşımda bulundu.

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