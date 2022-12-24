Aman Mert Yazıcıoğlu görmesin! Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in pozları alev alev sarmaş dolaş
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Kubilay Aka'nın, Afra ve Mert'in samimiyetinden rahatsız olup, Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...
24.12.2022 13:46 - Son Güncelleme: 24.12.2022 13:52
Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in gündemden düşmüyor. Bu kez de bir dergi için verdikleri pozlarla sosyal medyanın gündemine damgalarını vurdular. İşte haberin detayları...
Bir yandan da Afra Sarçaoğlu, 2018 yılında İyi Oyun adlı dizinin setinde tanıştığı Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.
Bu üçlü geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde yan yana gelmiş, Saraçoğlu'nun bir anda Mert Ramazan Demir'in eline tutmaya çalıştığı anlar çok konuşulmuştu.