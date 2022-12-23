Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren açıkladı
Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşandı. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderasyon koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kayboldu. Seren Serengil'in neden programı terk ettiği merak edilirken, Bircan Bali gerçeği açıkladı ve Seren Serengil nerede sorusu yanıt buldu. İşte haberin detayları...
23.12.2022 09:06 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:08
Moderatör koltuğunda Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun oturduğu Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir olay yaşandı. Seren Serengil bir anda programı terk etti. Bakın neden.