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Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren açıkladı

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşandı. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderasyon koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kayboldu. Seren Serengil'in neden programı terk ettiği merak edilirken, Bircan Bali gerçeği açıkladı ve Seren Serengil nerede sorusu yanıt buldu. İşte haberin detayları...

23.12.2022 09:06 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:08
Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren’in hastalığı...

Moderatör koltuğunda Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun oturduğu Söylemezsem Olmaz programında şoke eden bir olay yaşandı. Seren Serengil bir anda programı terk etti. Bakın neden.

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Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren’in hastalığı...

Her şeyin normal başladığı Söylemezsem Olmaz'ın açılışında Seren Serengil de vardı.

Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren’in hastalığı...

Yaptıkları girişin ardından bir de üzerine Instagram hesaplarını paylaşan 3'lü ardından magazin turuna gitti.

Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren’in hastalığı...

Ancak sonra Seren Serengil bir anda ortadan kayboldu.

Seren Serengil bir anda aldı başını çıktı Bircan Bali ve Arto dondu kaldı! Söylemezsem Olmaz canlı yayınını terk eden Seren’in hastalığı...

Sonrasında Bircan Bali, Seren Serengil'in neden programdan ayrıldığını açıkladı.

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