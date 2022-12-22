Açelya Akkoyun anne acısıyla yıkıldı! İncila Akdeniz hayatını kaybetti sosyal medyada ünlülerden yorum yağdı! Pınar Altuğ, Ata Demirer...

"ÖZEL BİR RUHTU"

Açelya Akkoyun, "Civan çok iyi bir insandı, özel bir ruhtu. Değerini sanatla gösteren insandı. Eminim eserlerinde yaşayacaktır. Çok şanslı bir coğrafyadayız, Civan Canova gibi bir insan gelip geçti bu dünyadan. Çok özel alanlarda bizi sanatla taçlandırdı. Allah en güzel yerlerde onu ağırlasın" diyerek, duygularını dile getirmişti.