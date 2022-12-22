Açelya Akkoyun anne acısıyla yıkıldı! İncila Akdeniz hayatını kaybetti sosyal medyada ünlülerden yorum yağdı! Pınar Altuğ, Ata Demirer...
Açelya Akkoyun anne acısıyla yıkıldı! İncila Akdeniz hayatını kaybetti sosyal medyada ünlülerden yorum yağdı! 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybeden eski eşi Civan Canova'nın cenazesine katılan Açelya Akkoyun annesini kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Açelya Akkoyun Instagram'dan kahreden haberi duyurdu. Ata Demirer, Pınar Altuğ, Ebru Akel ve birçok ünlüden Akkoyun'a mesaj yağdı.
Açelya Akkoyun anne acısıyla yıkıldı! İncila Akdeniz hayatını kaybetti sosyal medyada ünlülerden yorum yağdı! Pınar Altuğ, Ata Demirer, Ebru Akel ve birçok ünlüden Açelya Akkoyun'un Instagram paylaşımına mesaj yağdı.
Ağustos ayında akciğerindeki bir kitle nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncu ve ressam Civan Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılmıştı. Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade, Bora Akkaş, Nursel Köse, Zafer Ergin, Esra Dermancıoğlu, Leyla Tanlar ve Turan Arman gibi sanat dünyasından çok sayıda ismin bulunduğu törene, Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun da katılmıştı.
"ÖZEL BİR RUHTU"
Açelya Akkoyun, "Civan çok iyi bir insandı, özel bir ruhtu. Değerini sanatla gösteren insandı. Eminim eserlerinde yaşayacaktır. Çok şanslı bir coğrafyadayız, Civan Canova gibi bir insan gelip geçti bu dünyadan. Çok özel alanlarda bizi sanatla taçlandırdı. Allah en güzel yerlerde onu ağırlasın" diyerek, duygularını dile getirmişti.
Canova'nın 1998-2002 yılları arasında evli kaldığı Açelya Akkoyun ile oyuncu Tuna Arman'la tabut başında selfie çekmek için uğraş veren meraklı kadına, cenazeye katılanlar tepki göstermişti. Akkoyun'un "Teyzeciğim lütfen kırmayayım sizi" şeklindeki ikazlarına rağmen selfie çekmeye çalışan kadın, basın mensuplarının uyarısıyla cami avlusundan çıkartılmıştı.