Seren Serengil bikinili tekne pozuna gelen yorumu görünce sinirlendi! Şeyma Subaşı’nı fena topa tuttu! “20 yaşından sonra evli adamın...”
Sunuculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Seren Serengil, son olarak Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündem olmuştu. Hadise ile mahkemelik olan Serengil, bu kez Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Beyaz bikinisi ile teknede verdiği pozları yayınlayan Serengil, bir takipçisinin Şeyma Subaşı ile ilgili yorumunu görünce sinirlerine hakim olamadı. Subaşı'nı topa tutan Serengil, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Seren Serengil'in Şeyma Subaşı hakkındaki o sözleri...
08.01.2023 21:28 - Son Güncelleme: 08.01.2023 21:28
Serengil, son olarak Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz ettirdi.
MAHKEMELİK OLDULAR
Hadise, kendisi için Reza Zarrab'la ilişki yaşadığına ilişkin açıklamada bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil'den şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından savcılık, Seren Serengil hakkında soruşturma başlattı. Serengil, soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.