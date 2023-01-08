Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son günlerde eski Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile gündeme gelen Avşar kızı bu kez kardeşi Helin Avşar ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Helin Avşar, değişimiyle adeta ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada da pek aktif olmayan Avşar, estetikle adeta bambaşka biri oldu ve görenleri şaşkına çevirdi. Avşar için sosyal medyada "Tanıyamadım", "Eski halinden eser yok", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Helin Avşar'ın son hali...
08.01.2023 22:14 - Son Güncelleme: 08.01.2023 22:14
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir dönem yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.