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Haberler Magazin Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son günlerde eski Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile gündeme gelen Avşar kızı bu kez kardeşi Helin Avşar ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Helin Avşar, değişimiyle adeta ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada da pek aktif olmayan Avşar, estetikle adeta bambaşka biri oldu ve görenleri şaşkına çevirdi. Avşar için sosyal medyada "Tanıyamadım", "Eski halinden eser yok", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Helin Avşar'ın son hali...

takvim.com.tr
08.01.2023 22:14 - Son Güncelleme: 08.01.2023 22:14
Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bir dönem yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

Uzun bir süredir özel hayatını gözlerden yaşayan Avşar, şimdi ise son haliyle gündem oldu.

Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

Sosyal medyada da pek aktif olmayan Avşar, estetikle adeta bambaşka biri oldu ve görenleri şaşkına çevirdi.

Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

Avşar için sosyal medyada "Tanıyamadım", "Eski halinden eser yok", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

Tanımak artık imkansız! Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar estetikle bambaşka biri oldu! Kaya Çilingiroğlu’nun eski baldızı...

İşte başta Helin Avşar olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri...

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