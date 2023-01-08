60’lık Bahar Öztan son haliyle parmak ısırttı! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği şaşırttı! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın partneriydi...
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolünü oynadığı filmlerle büyük beğeni topladı. Sunal ile Doktor Civanım, Ortadirek Şaban gibi filmlerde başrolü paylaşan Öztan, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde 60 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztan'ın son halini görenler ise dilini ısırdı. Yeşilçam yıldızı güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in benzetildiği Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın son hali...
08.01.2023 19:54 - Son Güncelleme: 08.01.2023 19:54
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, reklam filmleriyle başladığı kariyerine birçok unutulmaz yapım ekledi.
Özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle dikkat çeken Öztan, Doktor Civanım ve Ortadirek Şaban'la hafızalara kazındı.
Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in benzetildiği Yeşilçam yıldızı, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.