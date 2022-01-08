Hakan Ural'ın dönüşü hızlı oldu taparcasına seviyor! Hakan Ural'ın Sibel Can ile olan evliliğinden sonraki eşi Ezgi Ural ve kızı...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural bu kez kizi Gisella ve köpeği Bobo'nun fotoğrafını paylaştı. Çocuklarını taparcasına seven Hakan Ural'ın bu paylaşımı yürekleri ısıttı.
08.01.2022 12:47
- Son Güncelleme: 08.01.2022 12:47
Hakan Ural bu kez Ezgi Ural'dan olan dünyalar tatlısı kızı Gisella ve sevimli köpeği Bobo'nun yürekleri ısıtan bir karesini paylaştı.