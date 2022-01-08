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Haberler Magazin Sibel Can'ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın'ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

Sibel Can'ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın'ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam eiyor. Şu sıralarda Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik programıyla da ekranlarda gelen Sibel Can'ın 'beyaz kalpli' fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Can, güzelliğiyle akılları başlardan alırken, fotoğrafındaki beyaz kalp sosyal medyada 'Buket Aydın'ın siyah kalpli pozuna gönderme mi?' tartışmalarında neden oldu. İşte Sibel Can'ın güzelliğini katnıladığı o pozu.

08.01.2022 17:06 - Son Güncelleme: 08.01.2022 17:06
Sibel Can’ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın’ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

Her paylaşımıyla, her hareketiyle olay yaratan bir kadın Sibel Can. Şu sıralar Şarkılar Bizi Söyler adlı programla ekranlar boy gösteren Sibel Can'ın son paylaşımı olay yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sibel Can’ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın’ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

Geçtiğimiz günlerde annesini anmıştı Sibel Can Instagram hesabında.

Sibel Can’ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın’ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

Önceki gün annesinin fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan şarkıcı, "Annem... Sensiz geçen 17 yıl" ifadelerini kullanmıştı.

Sibel Can’ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın’ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

İŞTE O KARE

Can bu kez de hafta sonu keyfi yaptığı anları Instagram'ının hikaye bölümünde paylaştı.

Sibel Can’ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın’ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...

Sibel Can'ın doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

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