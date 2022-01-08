Sibel Can'ın kalpli pozu akılları başlardan aldı yorum üstüne yorum yağdı! Buket Aydın'ın siyah kalpli pozundan sonra Sibel Can...
Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam eiyor. Şu sıralarda Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik programıyla da ekranlarda gelen Sibel Can'ın 'beyaz kalpli' fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Can, güzelliğiyle akılları başlardan alırken, fotoğrafındaki beyaz kalp sosyal medyada 'Buket Aydın'ın siyah kalpli pozuna gönderme mi?' tartışmalarında neden oldu. İşte Sibel Can'ın güzelliğini katnıladığı o pozu.
08.01.2022 17:06
- Son Güncelleme: 08.01.2022 17:06
Her paylaşımıyla, her hareketiyle olay yaratan bir kadın Sibel Can. Şu sıralar Şarkılar Bizi Söyler adlı programla ekranlar boy gösteren Sibel Can'ın son paylaşımı olay yarattı.