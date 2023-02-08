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Haberler Magazin Seren Serengil 'annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş' dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Seren Serengil 'annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş' dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Seren Serengil 'annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş' dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sosyal medyada pek çok yardım çağrısı yapılırken o isimlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma oldu. Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kalmıştı. Acı haberi Seren Serengil duyurmuştu. Annesini kaybeden Mustafa Thoma'nın en zor anını yine Seren Serengil paylaştı.

takvim.com.tr
08.02.2023 16:16 - Son Güncelleme: 08.02.2023 16:49
Seren Serengil ’annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş’ dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Seren Serengil 'annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş' dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil ’annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş’ dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 7.4'lük depremde, Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi göçük altında kalmış, Tohma gözyaşları içinde yardım istemişti.

Seren Serengil ’annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş’ dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Seren Serengil ’annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş’ dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Seren Serengil ’annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş’ dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş...

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

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