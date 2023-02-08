Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon TL kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! O anları anlattı "Bilincimi kaybettim sıkıştım ağladım"
2019 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilke imza atarak 1 milyon TL kazanan Arda Ayten yaşadığı İskenderun'da depreme yakalandı. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, deprem anları Instagram hesabında anlattı. Arda Ayten'in paylaşımları depremin korku dolu yüzünü harfiyen yansıtan cinsten. İşte Arda Ayten'in o paylaşımları.
08.02.2023 15:26 - Son Güncelleme: 08.02.2023 15:26
2019'da katıldığı Kim Milyoner Olmak İster programında 'İstiklal Marşı' ile ilgili soruyu doğru bilerek 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten de depreme yakalananlar arasındaydı.
Gece 04.00 civarında annesinin çığlıklarını duyduğunu ifade eden Arda Ayten, "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim.
Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik." dedi.