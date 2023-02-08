7,7’lik depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu! Demet Özdemir sosyal medyadan duyurdu: Tırımız AFAD ile organize olarak gönderiliyor
Oyuncu Demet Özdemir, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan deprem sonrası yapımcılara ve televizyon yetkililerine seslenip, yardım çağrısında bulunmuştu. Depremzedeler için birçok çağrıda bulunan Özdemir, bu kez bölgeye yardım tırı göndereceklerini duyurdu. Gerekli malzemeler için takipçilerinden destek bekleyen Özdemir, "Tırımız AFAD ile organize olarak gönderiliyor" dedi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Bu depremin ardından saat 13.24'te ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Depremzedeler için birçok çağrıda bulunan Özdemir, bu kez bölgeye yardım tırı göndereceklerini duyurdu. Gerekli malzemeler için takipçilerinden destek bekleyen Özdemir, "Tırımız AFAD ile organize olarak gönderiliyor"
Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan ünlü oyuncu, daha sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim yarın gönderilecek tırımız AFAD Başkanlık ile birlikte organize olarak gönderiliyor. Bilginize..."