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Haberler Magazin Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma'mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma'mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Seren Serengil'in Hayatlı sevgilisi Mustafa Tohma ise gözyaşları içinde yayınladığı videoyla ailesinin enkaz altında olduğunu söyledi. Seren Serengil ve Mustafa Tohma, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla Tohma'nın babasının kurtatıldığını ancak annesinin durumunun kötü olduğunu belirtti. Paylaşımdan kısa bir süre sonra ise acı haber geldi. Serengil, "Tohma'mın biricik annesini kaybettik" diyerek acı haberi duyurdu.

takvim.com.tr
06.02.2023 20:55 - Son Güncelleme: 06.02.2023 23:08
Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma’mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı.

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Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma’mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Yorumcu ve şarkıcı Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma’mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Sosyal medyada paylaşımda bulunan Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı...

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma’mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay"

Seren Serengil acı haberi duyurdu: Tohma’mın biricik annesini kaybettik! Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma “Ailem enkaz altında” demişti...

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yardım isteyen Tohma ise şöyle konuştu: "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı.

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