Taha Duymaz'ın cesedi depremin 12. gününde enkazdan çıkarılmıştı! CZN Burak o sözlerle kahretti Ebru Polat ise isyan etti: "Defolun gidin..."
Taha Duymaz'ın cesedi depremin 12. gününde enkazdan çıkarılmıştı! CZN Burak o sözlerle kahretti Ebru Polat ise isyan etti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın hüzünlü öyküsü herkesi derinden etkilerken ünlülerden gelen paylaşımlar da kahrediyor. 12 gün boyunca enkaz altında olup olmadığı merak edilen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Taha Duymaz ve kardeşlerinin cansız bedenine ulaşıldı. Taha Duymaz'ın mezarı başından paylaşım yapan kardeşi Barış Duymaz'ın ardından CZN Burak'tan da yürek sızlatan bir paylaşım geldi. Ebru Polat ise "Defolun gidin" diyerek Taha Duymaz'ın yaşarken uğradığı zorbalıklara isyan etti.
20.02.2023 15:34 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:42
"DEFOLUN GİDİN..."
Taha Duymaz'ın cesedi depremin 12. gününde enkazdan çıkarılmıştı! CZN Burak o sözlerle kahretti Ebru Polat ise isyan etti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Bir yandan mucizelere tanıklık ederken bir yandan da kahreden haberler gelmeye devam ediyor.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN..."
Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu.
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğu bilgisi gelmişti.
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