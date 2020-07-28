Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan akıma iç çamaşırı ile katıldı. Siyah beyaz fotoğrafına tepkiler alan Serel Yereli'ye bir yorum da Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan geldi. Serel yereli ile Murat Ceylan'ın diyaloğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...