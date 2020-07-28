Haberler Galeri Magazin Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

Serel Yereli Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Oynadığı dizi ile adını duyurduktan sonra müzik hayatına adım atan 24 yaşındaki Serel Yereli, Londra'da yaşıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden Serel Yereli, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan akıma iç çamaşırı ile katıldı. Siyah beyaz fotoğrafına tepkiler alan Serel Yereli'ye bir yorum da Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan geldi. Serel yereli ile Murat Ceylan'ın diyaloğu magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Serel Yereli kimdir, nerelidir? İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan fotoğrafları...

28.07.2020 13:20 - Son Güncelleme: 28.07.2020 13:53
Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Londra'da yaşayan oyuncu, Kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak için başlatılan 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan ünlülerden...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

Ancak Yereli bu meydan okuma girişimini iç çamaşırıyla yapınca haliyle sosyal medyada tepki görmeye başladı. Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla katıldığı akıma, Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan gelen yorum herkesi şoke etti.

Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

DM'DEN ATACAKTIN HERHALDE

Murat Ceylan, Serel Yereli'nin fotoğrafına ''DM'den atacağın fotoğraf ana sayfaya düştü sanırım'' yazdı

Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

SEREL YERELİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

Serel Yereli ise Murat Ceylan'a cevabı anında verdi. Yereli, ''Ana sayfaya koyamayacağımız şeyi DM'de atmayız'' cevabını verdi.

Serel Yereli'nin iç çamaşırıyla yaptığı paylaşıma Survivor Murat Ceylan'dan olay yorum! Tepkiler büyüyor...

TAKİPÇİLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yereli'ye takipçilerinden de tepki gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına "Donla poz verince kadın haklarına dikkat çekmiş mi oluyorsun?" yorumunu yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla meydan okudu! Kadına yönelik şiddet ünlüleri ayağa kaldırdı
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla meydan okudu! Kadına yönelik şiddet ünlüleri ayağa kaldırdı