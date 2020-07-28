İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile aşkını ilan etti! O isim ünlü şarkıcının hayranı çıktı...

İsmail YK, Instagram hesabından paylaştığı video ile aşkını ilan etti. İbrahim Tatlıses'in 'Söylim mi?' şarkısı eşliğinde video çeken İsmail YK, Instagram paylaşımına, "İçinden gelen en güzel sözü söyle" mesajını yazıp kalp emojisi koydu. İsmail YK'nın sevgilisi Dilara'nın da Almanya'da yaşadığı öğrenildi. İşte İsmail YK başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...