İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile aşkını ilan etti! O isim ünlü şarkıcının hayranı çıktı...
Ünlü şarkıcı İsmail YK'nın bir hayranıyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. 42 yaşındaki İsmail YK, Instagram hesabından bir video paylaştı. İsmail YK, ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" şarkısı eşliğinde çektiği videonun altına, 'İçinden gelen en güzel sözü söyle' mesajını yazıp kalp emojisi koydu. İşe İsmail YK ve sevgilisi...
28.07.2020 13:58
- Son Güncelleme: 28.07.2020 13:58
İsmail YK, Instagram hesabından paylaştığı video ile aşkını ilan etti. İbrahim Tatlıses'in 'Söylim mi?' şarkısı eşliğinde video çeken İsmail YK, Instagram paylaşımına, "İçinden gelen en güzel sözü söyle" mesajını yazıp kalp emojisi koydu. İsmail YK'nın sevgilisi Dilara'nın da Almanya'da yaşadığı öğrenildi. İşte İsmail YK başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...
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