Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal fotoğrafıyla meydan okudu! Kadına yönelik şiddet ünlüleri ayağa kaldırdı
Sinem Kobal Instagram'dan paylaştığı siyah beyaz fotoğrafı ile dikkat çekti. Kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. 'Challenge accepted' etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınlar, birbirlerine meydan okuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun hamileliğinde 6. ayı geride bırakan eşi Sinem Kobal da Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla meydan okudu. Kadınlara yönelik şiddetle ilgili 'Beraber güçlüyüz' notuyla siyah beyaz fotoğraf paylaşan Sinem Kobal'a çok sayıda yorum ve beğeni geldi. İşte ünlülerin 'challenge accepted' akımı paylaşımları...
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla meydan okudu. Dünyanın her yerinde, her gün kadına yönelik şiddet ve taciz olayları yaşanmaya devam ediyor. Kadınlar ise buna tepki göstermek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çeşitli yollar deniyorlar.Bunun için yeni bir akım başlattılar. Sosyal medyada birbirlerine meydana okuyarak, siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bu yeni akıma destek olmak için ünlüler de katıldı. Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor. Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor.