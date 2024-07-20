Serel Yereli'nin babasının mezarını ziyaret ettiği anlar tepki çekti! Hem giyim tarzı hem pozu şoke etti! “Biraz saygı, biraz edep...”

Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteri ile adını duyuran ve oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret ettiği anları yayınlayan Yereli'nin hem giyim tarzı hem de mezar başında verdiği poz tepki çekti. İşte Serel Yereli'nin "Kocam, babamla tanıştı" mesajıyla yaptığı tepki çeken o paylaşım...
Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli, oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'ye yerleşmişti.
Yereli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü isimden çok konuşulacak yeni bir paylaşım daha geldi.
Yereli, kendisi henüz 16 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayata veda eden babası Serdar Yereli'nin mezarına gittiği anları paylaştı.