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Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şoke eden gerçek! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal ise saf, şanslı, iyi yürekli karakterlerle hafızalara kazındı. Kanlı Nigar, Postacı, Japon İşi, Dokunmayın Şabanıma gibi filmlerde başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki bir gerçek ise duyanları şoke etti. Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde hem meslektaşı hem yakın dostu Fatma Girik'in kardeşiyle rol aldığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 10:47 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 10:47
Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şoke eden gerçek! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş... 1

200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan Fatma Girik, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şoke eden gerçek! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş... 2

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı.

Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şoke eden gerçek! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş... 3

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Girik, 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

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