Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik hakkında şoke eden gerçek! Meğer rol arkadaşı usta oyuncunun kardeşiymiş...

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Yeşilçam'ın bir diğer efsane ismi Kemal Sunal ise saf, şanslı, iyi yürekli karakterlerle hafızalara kazındı. Kanlı Nigar, Postacı, Japon İşi, Dokunmayın Şabanıma gibi filmlerde başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki bir gerçek ise duyanları şoke etti. Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde hem meslektaşı hem yakın dostu Fatma Girik'in kardeşiyle rol aldığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...