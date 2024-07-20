3 çocuk annesi Bergüzar Korel paylaştı! Kendi çocukluğunu kızı Leyla’ya benzetti! Halit Ergenç’in minik kızı Leyla ilgi odağı oldu

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009'da evlenen ve Ali, Han, Leyla adlarında üç çocuğu olan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü oyuncunun şimdiki haliyle çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafın yan yana getirilmesi ise Korel'i bir hayli duygulandırdı. Kendi çocukluğunu kızı Leyla'ya benzeten Korel'in çocukları da merak edilirlen minik Leyla ilgi odağı oldu.