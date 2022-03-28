Serel Yereli yine yaptı yapacağını 'peynir helvası gibisin! Çimlerde sere serpe poz verirken frikik verdi ortalık karıştı
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra güzel sesini değerlendirmek istemiş, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşmişti. Londra'da müzik eğitimine devam edip bir yandan da mekanlarda sahne alan Serel Yereli'den yine olay yaratan bir paylaşım daha geldi. Güzel şarkıcı, çiçekli elbisesiyle çimlere uzanıp frikik verdi.
Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip müzik ile ilgilenen Serel Yereli, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan jartiyerli pozlarının ardından havuzda poz veren Serel Yereli, paylaşımına "Senin yılgın bir hoşgörü ile beni benimsemene mi kaldım" notunu düşmüştü. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı, son olarak çektiği klip ile konuşulmuştu.
ÇİÇEKLİ ELBİSESİYLE ÇİMLERE UZANIP FRİKİK VERDİ!
Son şarkısının cinsellik üzerine olduğunu söyleyen Serel Yereli, yaşamını İngiltere'de sürdürürken paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor.
Yereli'den gelen dekolteli ve cesur paylaşımıyla tepki çekti Takipçilerinden çokça yorum ve beğeni aldığı görülen Serel Yereli, bu kez çiçekli elbisesiyle çimlere uzanıp frikik verdiği bir pozunu paylaştı.