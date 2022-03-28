Serel Yereli yine yaptı yapacağını ’peynir helvası gibisin! Çimlerde sere serpe poz verirken frikik verdi ortalık karıştı

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.