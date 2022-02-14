Serel Yereli transparan sütyeniyle paylaştı bu kez kendi kendisine yorum yaptı 'ay işte o....u ilgi çekmek için!' Tefe koydular
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra güzel sesini değerlendirmek istemiş, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşmişti. Londra'da müzik eğitimine devam edip bir yandan da mekanlarda sahne alan Serel Yereli, Türkiye'de magazin basınında paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi de başarıyor. Sürekli eleştirdiği magazin basınına malzeme vermekten çekinmeyen Serel Yereli daha önce de Aleyna Tilki'yle beraber Türkiye'dekilere 'kezban' demişti. Serel Yereli bu kez transparan sütyenli paylaşımıyla olay oldu.
14.02.2022 09:42
- Son Güncelleme: 14.02.2022 09:42
Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
'KEZBAN' YORUMUNA TEPKİ YAĞDI
Dünya starı olma hayali kuran Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli'nin Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesinin altına, "Meleğim seni çok özledim" yazmıştı. Yereli, Tilki'ye "Ben de seni özledim dünyalar güzelim" diyerek yanıt vermişti.
Sosyal medyada Aleyna Tilki'nin Türk kızları için söyledikleri kısa sürede gündem olurken tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Genç yaşta sık sık adından söz ettiren Tilki'ye 'şöhret insanı bozuyor demekki' yorumu yapılmıştı.