Camdaki Kız’ın Selen’i Selma Ergeç’in büyük aşkı Yargı’nın kötü adamı çıktı! Öyle büyük bir aşk ki meğer uğruna eşini terk etmiş...

Camdaki Kız ile adından söz ettiren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kendisinden 17 yaş büyük ünlü oyuncu çıktığını gören şaşıp kaldı.1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır.