Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın kötü adamı çıktı! Öyle büyük bir aşk ki meğer uğruna eşini terk etmiş...
Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın kötü adamı çıktı! Öyle büyük bir aşk ki meğer uğruna eşini terk etmiş... Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Selen Koroğlu' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Selma Ergeç'in eski aşkı Yargı dizisinin kötü adamı çıktı, gerçek herkesi şaşırttı.
Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in büyük aşkı Yargı'nın kötü adamı çıktı! Öyle büyük bir aşk ki meğer uğruna eşini terk etmiş...
Camdaki Kız ile adından söz ettiren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kendisinden 17 yaş büyük ünlü oyuncu çıktığını gören şaşıp kaldı.1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır.
Tıp Fakültesi okuduğu yıllarda Türkiye'ye staj için gelen Selma Ergeç, içindeki oyunculuk aşkını keşfedince okulu yarıda bıraktı.
Güzelliği, Best Model of Turkey'de tescillenen Selma Ergeç, 1997 yılında yer aldığı Böyle mi Olacaktı dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Yarım Elma, Şöhret, Asi, Muhteşem Yüzyıl ve Gönül İşleri gibi yapımlarda rol aldı.
Selma Ergeç'in, bir dönem Yargı dizisinin Yekta'sı Uğur Polat ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.