Merve Boluğur dans ederken kendini kaybetti sosyal medyanın diline düştü! "Murat Dalkılıç'tan boşanmayı atlatamadı"

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.