Merve Boluğur dans ederken kendini kaybetti sosyal medyanın diline düştü! "Murat Dalkılıç'tan boşanmayı atlatamadı"
Merve Boluğur dans ederken kendini kaybetti sosyal medyanın diline fena düştü! Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'un dansı gündeme bomba gibi düştü, ünlü isme sosyal medyada," Murat gitti Merve bitti" , "Murat Dalkılıç'tan boşanmayı atlatamadı" şeklinde yorumlar yapıldı.
14.02.2022 09:44
- Son Güncelleme: 14.02.2022 09:44
"MURAT DALKILIÇ'TAN BOŞANMAYI ATLATAMADI"
Merve Boluğur dans ederken kendini kaybetti sosyal medyanın diline düştü! Acemi Cadı dizisiyle tanınan, son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenmeye gitti.
AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE
Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.