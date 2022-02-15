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Haberler Magazin Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı 'ay işte o....u ilgi çekmek için!'

Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı 'ay işte o....u ilgi çekmek için!'

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara adlı karakterle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra güzel sesini değerlendirmek istemiş, Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp, Londra'ya yerleşmişti. Londra'da müzik eğitimine devam edip bir yandan da mekanlarda sahne alan Serel Yereli, Türkiye'de magazin basınında paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi de başarıyor. Sürekli eleştirdiği magazin basınına malzeme vermekten çekinmeyen Serel Yereli daha önce de Aleyna Tilki'yle beraber Türkiye'dekilere 'kezban' demişti. Serel Yereli bu kez transparan sütyenli paylaşımıyla olay oldu.

15.02.2022 09:24 - Son Güncelleme: 15.02.2022 09:26
Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı ’ay işte o....u ilgi çekmek için!’

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı ’ay işte o....u ilgi çekmek için!’

Serel Yereli son olarak Aleyna Tilki'nin 'kezban' yorumuyla gündeme gelmişti.

Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı ’ay işte o....u ilgi çekmek için!’

'KEZBAN' YORUMUNA TEPKİ YAĞDI
Dünya starı olma hayali kuran Aleyna Tilki, oyuncu Serel Yereli'nin Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesinin altına, "Meleğim seni çok özledim" yazmıştı. Yereli, Tilki'ye "Ben de seni özledim dünyalar güzelim" diyerek yanıt vermişti.

Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı ’ay işte o....u ilgi çekmek için!’

Yakın dostu Yereli'nin yorumuna yeni bir açıklama yapan Tilki, "Hep gurbette Londra'da buluştuk. Bir kez de ülkemizde bululaşım artık. Tabii buradaki kezbanlar bir tükensin önce" şeklindeki açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Serel Yereli pembe transparan sütyeniyle paylaştı! Göğüs ucu görününce yorumunu kendi yaptı ’ay işte o....u ilgi çekmek için!’

Sosyal medyada Aleyna Tilki'nin Türk kızları için söyledikleri kısa sürede gündem olurken tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Genç yaşta sık sık adından söz ettiren Tilki'ye 'şöhret insanı bozuyor demekki' yorumu yapılmıştı.

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