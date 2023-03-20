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Haberler Magazin Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli yine sosyal medyayı sallayan pozlarıyla olay oldu.

20.03.2023 14:35 - Son Güncelleme: 20.03.2023 14:35
Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Serel Yereli bu defa da yine olay paylaşımlara imza attı.

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...

Ünlü oyuncunun 'Özçekim şovu' notu ile paylaştığı cesur pozlarına; 'Demek saf güzellik böyle oluyor', 'Daha ne olsun', 'Rüya gibisin', 'Dünyada eşin benzerin yok' gibi yorumlar yapıldı.

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