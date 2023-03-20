Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı iç çamaşırsız pozları buton çökertti! Her yaptığıyla olay olan Serel Yereli bu kez de...
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli yine sosyal medyayı sallayan pozlarıyla olay oldu.
20.03.2023 14:35 - Son Güncelleme: 20.03.2023 14:35
'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.