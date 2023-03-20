Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan kayınvalide pozu! Sarmaş dolaş olan gelin kaynanaya yorum yağdı: "Turnayı gözünden vurmuş"
Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan kayınvalide pozu! Gelin - kaynana sarmaş dolaş poz verdi sosyal medyada Nihat Doğan'a, "Turnayı gözünden vurmuş" yorumları yapıldı. Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile geçtiğimiz ağustos ayında evlendi. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olması olduğu ileri sürülü ve iddialar doğru çıktı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, eşi Arezoo Doğan'ın Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Nihat Doğan'ın annesiyle paylaşım yapan Arzu Doğan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
20.03.2023 13:41 - Son Güncelleme: 20.03.2023 13:41
"NİHAT TURNAYI GÖZÜNDEN VURMUŞ"
Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan kayınvalide pozu! Sarmaş dolaş olan gelin kaynananın mutluluğuna yorum yağdı.
Eski aşkları, polemikleri, 'güzellik merkezini batırdı' iddiaları derken son dönemde gündemden düşmeyen Nihat Doğan geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenmişti.
İranlı hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan 'kuliste Bahar Candan'ın annesiyle cinsel ilişkiye girdi' iddiası günlerce konuşulmuş hatta Nihat Doğan'dan gelecek olan açıklama dikkat çekmişti.
İddiaların ortaya atıldığı dönemlerde Nihat Doğan'ın eşinin karnı burnundaydı ve bir başka iddiaya göre Arzu Doğan evi terk etmişti.