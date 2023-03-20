Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olmuştu Leyla oğlanı büyüttü! Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son haline bakın koca adam oldu
2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti. Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel ve oğlu Kayra Türkiye olaylı bir şekilde geri dönüş yapmıştı. Sperm bankasından bebek dünyaya getiren ilk Türk vatandaşı olan Leyla Bilginel oğlu Kayra'yı büyüttü. Kayra, çok yakışıklı bir delikanlı oldu. İşte Leyla Bilginel'in oğlu Kayra'nın son hali.
20.03.2023 15:07 - Son Güncelleme: 20.03.2023 15:53
Sonrasında da Tayland'da yaşayan ve sivrisinek ısırması sonucu 'Dengue Fever' yani Dang Humması olarak bilinen hastalığa yakalanan oyuncu ve spiker Leyla Bilginel, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.
Şimdilerde oğlu Serkan Kayra ile birlikte İstanbul'da olan Leyla Bilginel, oğluyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.