Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli'yi herkes çıplak sanınca...
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki gün belki de en normal paylaşımlarından birini yapan Serel Yereli'yi herkes çıplak sanınca olanlar oldu. İşte detaylar...
10.11.2022 08:48 - Son Güncelleme: 10.11.2022 08:48
'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.