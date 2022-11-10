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Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli'yi herkes çıplak sanınca...

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki gün belki de en normal paylaşımlarından birini yapan Serel Yereli'yi herkes çıplak sanınca olanlar oldu. İşte detaylar...

10.11.2022 08:48 - Son Güncelleme: 10.11.2022 08:48
Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli’yi herkes çıplak sanınca...

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli’yi herkes çıplak sanınca...

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli’yi herkes çıplak sanınca...

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel isim son olarak cam kenarında poz verdi.

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli’yi herkes çıplak sanınca...

Serel Yereli'yi gören takipçileri güzel şarkıcıyı çıplak sandı.

Serel Yereli paylaştı gözler şaşı kaldı belden aşağısı dönüp bir daha baktı! Serel Yereli’yi herkes çıplak sanınca...

Yereli'nin o pozu "Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden oldu.

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