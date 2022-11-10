Seda Renda'nın son hali şaşkına çevirdi! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' dediğinde 5 yaşındaydı şimdi görenler: "Büyümüş de anne olmuş"
Seda Renda'nın son hali şaşkına çevirdi! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' dediğinde 5 yaşındaydı şimdi görenler, "Büyümüş de anne olmuş" diyor. 90'lı yıllarda henüz 5 yaşındayken hayatımıza girdi. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları, elinden düşürmediği bardağı ve bir de rol arkadaşı beyaz ayı ile ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan küçük kız büyüdü, yuva bile kurdu. Son hali ile şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızı Seda Renda bakın şimdilerde ne yapıyor...
10.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:22
Seda Renda'nın son hali şaşkına çevirdi! '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' dediğinde 5 yaşındaydı şimdi görenler, "Büyümüş de anne olmuş" diyor.
Evlenip, anne olan ve şimdilerde turizm sektöründe yer alan Seda Renda Akalan'ı tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...