Şimdi 30 yaşında! Yabancı Damat’ın Mustafa’sı Ozan Uğurlu’yu tanımak imkansız! İnanılmaz değişimini görenin nutku tutuldu! Bakın ne halde...
Şimdi 30 yaşında! Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak imkansız! Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in yer aldığı Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 30 yaşında olan Uğurlu, değişimiyle ağızları açık bırakırken oyuncuyu gören tanımakta zorlandı. Uğurlu için "Çok yakışıklı olmuş" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ozan Uğurlu'nun ağızları açık bırakan son hali...
10.11.2022 01:45 - Son Güncelleme: 10.11.2022 01:45
Ozan Uğurlu, Nehir Erdoğan ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Mustafa karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.