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Haberler Magazin Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Sonrasında da pek çok defa çıplak fotoğraf da paylaşmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli, Türkiye'ye geldi. Çeşme'de tatil yapan 25 yaşındaki Yereli, mavi mayosuyla poz verdi.

15.10.2021 09:51 - Son Güncelleme: 15.10.2021 09:51
Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de dekolteli pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.

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Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

Serel Yereli, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve yarışmada şarkıcı Shakira'nın Whenever Whenever şarkısı seslendirdi ancak ilk turda elendi. Serel Yereli İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor.

Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

TEPKİ TOPLADI

Serel Yereli'nin geçtiğimiz günlerde çıplak pozu takipçilerinin tepkisini toplamıştı.

Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

Serel Yereli bu kez mavi mayolu kareleriyle gündemde.

Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e gelip güzel havanın tadını çıkardı.

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