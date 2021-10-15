Serel Yereli kışı reddetti mavi mayosuyla denize girdi pozunu verdi yine bildiğiniz gibi ! Tepkilerin odağındaki isim Serel Yereli...
Eğitimine yurt dışında devam eden Serel Yereli, Instagram pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl iç çamaşırı paylaşımları ile tepki çekmiş, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yaptığı yorumla günlerce gündemde kalmıştı. Sonrasında da pek çok defa çıplak fotoğraf da paylaşmıştı. Instagram hesabından devamlı sınırları aştığı fotoğraflarını yayınlayan bu kez de Serel Yereli, Türkiye'ye geldi. Çeşme'de tatil yapan 25 yaşındaki Yereli, mavi mayosuyla poz verdi.
15.10.2021 09:51
- Son Güncelleme: 15.10.2021 09:51
Bir süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan genç oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce pek çok defa dekolteli paylaşımlarına alıştığımı Serel Yereli bu kez de dekolteli pozlarını paylaşarak tepkilerin odağında.
Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e gelip güzel havanın tadını çıkardı.