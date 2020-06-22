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Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah

2013-2014 yıllarında izleyici karşısına çıkan Güneşi Beklerken dizisi yeniden ekranlara gelince herkes oyuncuları hakkında her detayı merak ediyor. Kerem Bursin, Yağmur Tanrısevsin ve İsmail Ege Şaşmaz'ın kariyerlerinde parlamasını sağlayan dizi yayınlandığı dönem adından sık sık söz ettirmişti. Dizide Barış karakterine hayat veren 26 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz sonrasında Mehmetçik Kut'ül Amare, Günebakan, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde rol aldı. Kardeşi oyuncu Aytaç Şaşmaz olan İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir Hande Ünal ile aşk yaşıyor. İşte başta İsmail Ege Şaşmaz olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.

22.06.2020 14:26 - Son Güncelleme: 22.06.2020 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





