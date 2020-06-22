Haberler Galeri Magazin Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah

Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah

2013-2014 yıllarında izleyici karşısına çıkan Güneşi Beklerken dizisi yeniden ekranlara gelince herkes oyuncuları hakkında her detayı merak ediyor. Kerem Bursin, Yağmur Tanrısevsin ve İsmail Ege Şaşmaz'ın kariyerlerinde parlamasını sağlayan dizi yayınlandığı dönem adından sık sık söz ettirmişti. Dizide Barış karakterine hayat veren 26 yaşındaki İsmail Ege Şaşmaz sonrasında Mehmetçik Kut'ül Amare, Günebakan, Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde rol aldı. Kardeşi oyuncu Aytaç Şaşmaz olan İsmail Ege Şaşmaz, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İsmail Ege Şaşmaz, bir süredir Hande Ünal ile aşk yaşıyor. İşte başta İsmail Ege Şaşmaz olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.

22.06.2020 14:26 - Son Güncelleme: 22.06.2020 14:26
Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah

25 Kasım 1993, Manisa doğumlu olan İsmail Ege Şaşmaz, Kerme Bursin, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle birlikte Güneşi Beklerken dizisiyle hayatımıza girdi.

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Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah

Şimdilerde ekranlarda görünmeye İsmai Ege Şaşmaz'ın sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta İsmail Ege Şaşmaz'ın sevgilisi olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah
Güneşi Beklerken'in Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz'in sevgilisi Hande Ünal güzelliğiyle büyülüyor! 41 kere maşallah
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