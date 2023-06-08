Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunanan Yereli az daha frikik vereceği pozlarını paylaştı.