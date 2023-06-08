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Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" demişti

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yereli yine sosyal medyayı sallayan pozuyla olay oldu. İşte detaylar...

08.06.2023 14:42 - Son Güncelleme: 08.06.2023 14:42
Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.

Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Serel Yereli bu defa da yine olay paylaşımlara imza attı.

Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu yine çayırda çimeden verdiği bir pozlar gündeme geldi.

Serel Yereli çayırda çimende sere serpe! Az daha frikik veriyordu Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz demişti

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunanan Yereli az daha frikik vereceği pozlarını paylaştı.

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