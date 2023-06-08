Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: "Bizim çok kıymetlimiz..." Arkadaşı Mehmet Şevki Sözen: "Doktorundan bilgi geldi..."

"Ben de biraz önce konuştum" diyen Mehmet Şevki Sözen, "Çok çok iyi geliyordu sesi, doktorundan da bilgiler geldi her şey yolunda her şey mükemmel."bilgisini paylaştı. Müge Anlı ise "Bizim çok kıymetlimiz, yarın da aramıza bekliyoruz efendim, özlendiniz. O olmayınca takılacak kimsem olmuyor. Mesela yakasındaki gülü mü söylesem... "dedi.