Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı: "Bizim çok kıymetlimiz..." Arkadaşı Mehmet Şevki Sözen: "Doktorundan bilgi geldi..."
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı. "Bizim çok kıymetlimiz" diyen Müge Anlı, Avukat Rahmi Özkan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılamama nedeni hakkında bilgi verirken, yıllardır programda omuz omuza çalıştığı arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen de doktordan gelen bilgiyi paylaştı. İşte Rahmi Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin Müge Anlı'dan gelen açıklama.
"BİZİM ÇOK KIYMETLİMİZ..."
Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı. Yıllardır ATV canlı yayınında omuz omuza çalışan Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen iki gündür eksik kadro ile programda.
Avukat Rahmi Özkan'ın 2 gündür Müge Anlı'nın programında yer almaması dikkat çekmişti. Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlıksal bir sorun yaşadığını şu sözlerle açıkladı.
"Öncelikle bugün de Rahmi Özkan aramızda değil, bizi izliyor ama buradan öpücüklerimizi sevgilerimizi gönderiyorum. Biliyorsunuz bir mide ağrısıyla baş başaydı. Şimdi check-up'ını yaptırıyor maşallah bir şey de çıkmadı ama bugün de dinlenecek yarın aramızda olacak inşallah."
"Ben de biraz önce konuştum" diyen Mehmet Şevki Sözen, "Çok çok iyi geliyordu sesi, doktorundan da bilgiler geldi her şey yolunda her şey mükemmel."bilgisini paylaştı. Müge Anlı ise "Bizim çok kıymetlimiz, yarın da aramıza bekliyoruz efendim, özlendiniz. O olmayınca takılacak kimsem olmuyor. Mesela yakasındaki gülü mü söylesem... "dedi.
11 Nisan'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlandı. ATV canlı yayınında Müge Anlı da Türk Polis'ini unutmamıştı.