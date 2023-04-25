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Haberler Magazin Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Serel Yereli son olarak file elbisesiyle verdiği pozları paylaşınca beğeni topladı.

25.04.2023 12:00 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:24
Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkat çekmişti. Oyunculuğu bir basamak olarak kullanan ve şarkıcı olmak için adım atıp İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.

Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Serel Yereli bu defa da yine olay paylaşımlara imza attı.

Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan eski oyuncu file elbisesiyle fiziğini sergiledi. Rahat tarzı ve güzelliğiyle dikkat çeken Yereli'ye hayranlarından beğeni yağdı.

Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi

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