Serel Yereli bikinisinin üzerine file elbisesini çekti paylaştı sosyal medya sallandı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi
2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'biz burada güneşi görünce kafamıza göre soyunuyoruz' diyen Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Serel Yereli son olarak file elbisesiyle verdiği pozları paylaşınca beğeni topladı.
25.04.2023 12:00 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:24
'Bodrum Masalı' dizisinde hayat verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'de müzik eğitimi almaya gitmişti.