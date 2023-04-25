4 yıl evli kalmışlar! İtirafları sıralayan İpek Tuzcuoğlu’nun ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Asmalı Konak’ın Dicle’siydi...
Başrollerinde Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İpek Tuzcuoğlu, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. "Negatif düşünce üreten insanlarla görüşmüyorum" diyen oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle yaşadığı aşklar merak edilen Tuzcuoğlu'nun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İpek Tuzcuoğlu hangi oyuncuyla 4 yıl evli kalmış...
'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tuzcuoğlu, YouTube yayın yapan bir programa konuk olarak özel hayatı hakkında konuştu.
GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI
Enes Hergüneş'in sorularını yanıtlayan Tuzcuoğlu, güzel ve genç kalmasının sırrını şöyle açıkladı: "Yaş alıyoruz ama galiba genetik olarak şanslıyım. Uyku ve sağlıklı beslenme önemli hayatımda. Gece hayatım yok. Mutsuz ve negatif düşünce üreten insanlarla görüşmüyorum. Kendime bir dünya kurdum. Sakin, basit ve hırssız yaşamaya çalışıyorum"
"Hakkında doğru bilinen bir yanlış var mı?" sorusuna Tuzcuoğlu, "Bence herkes her şeyi yanlış biliyor zaten. Bir tane yok ki. Göz önünde olan ünlü biriyseniz herkesin sizinle ilgili bir fikri oluyor. O insanı bilmek tanımak gerekiyor. Bilmeden fikir sahibi oluyoruz. Oysa toplum olarak birbirimize karşı önyargılardan kurtulmamız lazım." yanıtını verdi.