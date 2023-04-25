4 yıl evli kalmışlar! İtirafları sıralayan İpek Tuzcuoğlu’nun ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Asmalı Konak’ın Dicle’siydi...

"Hakkında doğru bilinen bir yanlış var mı?" sorusuna Tuzcuoğlu, "Bence herkes her şeyi yanlış biliyor zaten. Bir tane yok ki. Göz önünde olan ünlü biriyseniz herkesin sizinle ilgili bir fikri oluyor. O insanı bilmek tanımak gerekiyor. Bilmeden fikir sahibi oluyoruz. Oysa toplum olarak birbirimize karşı önyargılardan kurtulmamız lazım." yanıtını verdi.