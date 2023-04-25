4 milyon dolarlık villasına bakın! Seda Sayan zevkle döşenmiş evini paylaştı! İşte 1. yıldönümünü kutladığı Çağlar Ökten’le aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan hem özel hayatı hem kariyeri hem de geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sayan, son olarak da 2022 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Çağlar Ökten ile evlilik yıldönümünü kutlayarak gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 4 milyon dolarlık lüks villasıyla çok konuşuldu. Sayan'ın zevkle döşenmiş lüks evi kısa sürede gündem oldu. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in aşk yuvası...
25.04.2023 11:57 - Son Güncelleme: 25.04.2023 11:57
Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, şarkıcılığa düğün salonlarında başladı ve şöhret basamaklarını hızla tırmanırken adını tüm Türkiye'ye duyurdu.
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, son olarak eşiyle birinci yıldönümlerini kutlayarak gündeme geldi.