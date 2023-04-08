Serel Yeleli bakın nasıl kilo almış! 7 yıl önceki hali şoke etti! Zayıf kalmak isteyenler bu hatayı sakın yapmayın...
Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak kilo aldığı için eleştirilen ünlü oyuncunun zayıf halleri görenleri şoke etti.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başaran Serel Yereli'nin neden kilo aldığı belli oldu. İşte ünlü oyuncunun kilo alma nedeni...
67 KİLODAN DÜŞTÜ!
Serel Yereli, sigarayı bıraktığı için kilo aldığını söyledi. Ayna karşısında fotoğraf çeken oyuncu pozunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım"
"PATATES GİBİSİN"
Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yapmıştı.
SİGARAYI BIRAKINCA ABUR CUBUR TÜKETMEYİN!
Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz kendinizi meşgul etmek için sağlıklı atıştırmalıklara yönelmelisiniz. Posa tüketimini artırın: Posalı yiyeceklere daha çok yer verin. Tam tahıllı ve kepekli ürünleri tercih edin. Posadan oldukça zengin ıspanak, semizotu, kabak, pazı gibi sebzelerle, elma, armut, kayısı, şeftali, erik gibi meyveleri tüketmeye özen gösterin.